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Recht konkret

Recht konkret: Ungewollte Verträge des Alltags

ORF2Staffel 1Folge 28vom 19.05.2026
Recht konkret: Ungewollte Verträge des Alltags

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Recht konkret

Folge 28: Recht konkret: Ungewollte Verträge des Alltags

5 Min.Folge vom 19.05.2026

Es ist die Sorge vieler Menschen - im Internet nur kurz auf einen Knopf zu drücken und damit schon einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Oder am Telefon etwas zu sagen und sich schon verpflichtet zu haben. Wie das wirklich so ist mit ungewollten Verträgen im Alltag berichtet jetzt Larissa Rausch in "Recht Konkret" – im Gespräch mit AK-Jurist Guido Zeilinger.

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