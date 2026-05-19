Recht konkret: Ungewollte Verträge des AlltagsJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 28: Recht konkret: Ungewollte Verträge des Alltags
5 Min.Folge vom 19.05.2026
Es ist die Sorge vieler Menschen - im Internet nur kurz auf einen Knopf zu drücken und damit schon einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Oder am Telefon etwas zu sagen und sich schon verpflichtet zu haben. Wie das wirklich so ist mit ungewollten Verträgen im Alltag berichtet jetzt Larissa Rausch in "Recht Konkret" – im Gespräch mit AK-Jurist Guido Zeilinger.
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