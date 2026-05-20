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Recht konkret

Recht konkret: Testament - Die wichtigsten Regeln (1/2)

ORF2Staffel 1Folge 29vom 20.05.2026
Recht konkret: Testament - Die wichtigsten Regeln (1/2)

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Recht konkret

Folge 29: Recht konkret: Testament - Die wichtigsten Regeln (1/2)

5 Min.Folge vom 20.05.2026

Auf einem Bierdeckel gekritzelt oder per Sprachnachricht auf dem Handy: sind das gültige Arten sein Testament zu hinterlassen? Und was ist, wenn es gar keines gibt? Wer erbt dann? Viele Fragen gibt es rund um den "Letzten Willen" klärt Larissa Rausch in "Recht konkret" im Gespräch mit Universitätsprofessor Martin Spitzer.

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