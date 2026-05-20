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Recht konkret

Recht konkret: Testament - Die wichtigsten Regeln (2/2)

ORF2Staffel 1Folge 30vom 20.05.2026
Recht konkret: Testament - Die wichtigsten Regeln (2/2)

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Folge 30: Recht konkret: Testament - Die wichtigsten Regeln (2/2)

5 Min.Folge vom 20.05.2026

Kann man ein Haustier als Erben einsetzen? Was wird von den Gerichten als Testament anerkannt? Und was ist der Unterschied zwischen eigen- und fremdhändigem Testament? Larissa Rausch klärte diese Fragen im Interview mit Rechtsanwältin Carmen Thornton.

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