Recht konkret: Testament - Die wichtigsten Regeln (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 30: Recht konkret: Testament - Die wichtigsten Regeln (2/2)
5 Min.Folge vom 20.05.2026
Kann man ein Haustier als Erben einsetzen? Was wird von den Gerichten als Testament anerkannt? Und was ist der Unterschied zwischen eigen- und fremdhändigem Testament? Larissa Rausch klärte diese Fragen im Interview mit Rechtsanwältin Carmen Thornton.
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