Recht konkret: Alles rund um die UnterhaltspflichtJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 31: Recht konkret: Alles rund um die Unterhaltspflicht
5 Min.Folge vom 21.05.2026
Eltern sind unterhaltspflichtig für ihre Kinder - so viel steht fest. Aber wie lange gilt diese Unterhaltspflicht nun tatsächlich? Bis zum Abschluss einer Ausbildung oder des Studiums? Und wie wird sie bemessen? Wird sie weniger, wenn es mehrere Kinder gibt? Und vor allem was passiert, wenn Kinder nach der Matura ein Jahr "Work and Travel" machen? Larissa Rausch klärt diese Fragen im Interview mit Rechtsanwältin Theresa Kamp.
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