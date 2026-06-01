Recht konkret: Unterschied zwischen Miete und PachtJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 32: Recht konkret: Unterschied zwischen Miete und Pacht
5 Min.Folge vom 01.06.2026
Ein Geschäftslokal, ein Kleingarten oder ein Platz im Co-Working-Space: Wer etwas nutzt, zahlt meist Miete – oder doch Pacht? Wo genau der Unterschied liegt und warum er in der Praxis oft für Diskussionen sorgt, hat sich Larissa Rausch im Gespräch mit Universitätsprofessor Stefan Perner angesehen.
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