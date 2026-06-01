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Recht konkret

Recht konkret: Unterschied zwischen Miete und Pacht

ORF2Staffel 1Folge 32vom 01.06.2026
Recht konkret: Unterschied zwischen Miete und Pacht

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Folge 32: Recht konkret: Unterschied zwischen Miete und Pacht

5 Min.Folge vom 01.06.2026

Ein Geschäftslokal, ein Kleingarten oder ein Platz im Co-Working-Space: Wer etwas nutzt, zahlt meist Miete – oder doch Pacht? Wo genau der Unterschied liegt und warum er in der Praxis oft für Diskussionen sorgt, hat sich Larissa Rausch im Gespräch mit Universitätsprofessor Stefan Perner angesehen.

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