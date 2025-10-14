Recht konkret: TestamentJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 4: Recht konkret: Testament
5 Min.Folge vom 14.10.2025
Ein Testament kann man theoretisch innerhalb von fünf Minuten erstellen – solange man die Formvorschriften einhält, ist es auch gültig, wenn man es zuhause erstellt. Wie diese Voraussetzungen aussehen müssen und was man im Testament alles regeln kann, erklärt dieser Beitrag.
