ORF2Staffel 1Folge 9vom 27.01.2026
5 Min.Folge vom 27.01.2026

Larissa Rausch (ORF) berichtet über einen Bürgschafts-Fall, bei dem eine junge Frau von einer angeblichen Freundin hereingelegt wurde. Diese hatte sie als Bürgin bei einem Autoleasing angegeben, und nun sitzt sie auf einem Schaden von rund 23.000 Euro.

ORF2

