Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher

Die ungebändigte Geliebte

Planet MoviesStaffel 2Folge 13
Die ungebändigte Geliebte

Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher

Folge 13: Die ungebändigte Geliebte

29 Min.Ab 16

Calahan hat eine Leidenschaft für Kleider, während Cowgirl Brandy Kleider hasst. Aber mit ein wenig, nicht so süßer, texanischer Überzeugungskraft gibt Brandy schließlich nach. Und ihr wird klar, dass sie den Mann liebt, der den Zugang zu ihrem ungezähmten Herzen gefunden hat.

