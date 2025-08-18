Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher
Folge 5: Die Rache des Models
30 Min.Ab 16
Alia ist DAS Model der Stunde. Sie ist heiß und an der Spitze, aber nur allzu bewusst, dass ihr jugendliches, hinreißendes Aussehen ihre einzige Eintrittskarte im Leben war und die Zeit diese Magie schnell verblasst. Als siein ein Taxi steigt, und ein Gespräch mit dem Taxifahrer Miguel beginnt, entdeckt sie mehr Ehrlichkeit mit diesem Fremden, als sie jemals in all ihren zermürbenden Stunden auf einem Laufsteg erlebt hatte. Fasziniert von seinem grüblerischen guten Aussehen, dreht sie den Spieß um und richtet die Kamera auf ihn und heuert ihn für 1.000 Dollar an, damit er sich ihr ausliefert...
Genre:Erotik, Drama, Romanze
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film