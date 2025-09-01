Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verführung nach Punkten

Planet MoviesStaffel 4Folge 12
Folge 12: Verführung nach Punkten

29 Min.Ab 16

Kate ist eine Fotografin, die die Liebe aufgegeben hat. Bis sie sich in Max verliebt, einen kämpfenden Boxer, dem sie erlaubt, in ihrem Loft zu bleiben, während sie gemeinsam an einer Parfümwerbung arbeiten. Mit Max' Hilfe lernt Kate wieder zu lieben.

