Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher
Folge 5: Der lasterhafte Engel
27 Min.Ab 16
Ein verurteilter Engel ist entsetzt, als er erkennt, dass er mit der verräterischen Macht verflucht ist, mit einem Kuss zu töten, und für immer allein und ohne Liebe auf der Erde wandeln muss.
Genre:Erotik, Drama, Romanze
