ProSieben Staffel 2019 Folge 29 vom 02.08.2019
34 Min. Folge vom 02.08.2019 Ab 12

In "red." präsentieren Annemarie Carpendale oder Viviane Geppert Stars und ihren Lifestyle. Die Moderatorinnen entführen die Zuschauer in die Welt der Reichen und Schönen. "red." zeigt Promis, wie man sie sonst nicht sieht, und berichtet von Events, auf denen sich die Society trifft. Rechte: ProSieben

ProSieben
