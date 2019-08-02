red.
Folge 29: Folge 29
34 Min.Folge vom 02.08.2019Ab 12
In "red." präsentieren Annemarie Carpendale oder Viviane Geppert Stars und ihren Lifestyle. Die Moderatorinnen entführen die Zuschauer in die Welt der Reichen und Schönen. "red." zeigt Promis, wie man sie sonst nicht sieht, und berichtet von Events, auf denen sich die Society trifft. Rechte: ProSieben
Weitere Folgen in Staffel 2019
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
red.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben