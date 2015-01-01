Reef Docs - Die Inselklinik
Reef Docs - Die Inselklinik
Australiens Great Barrier-Riff: beeindruckend, andersartig und voller giftiger Kreaturen. Auf einer der Inseln befindet sich die einzige medizinische Praxis des Riffs. Ihr Chef ist Dr. Sam Stewart, ein leidenschaftlicher Venomologist. Sie und ihre Mitarbeiter bilden das Herz dieser spannenden und rasanten Jonathan M. Shiff-Koproduktion, die nervenzerreißende Action-Abenteuer, schwierige aber warmherzige Beziehungen und skurrilen Humor verbindet. Die tägliche Arbeit reicht von der Behandlung tödlicher Schlangenbisse über Quallenstiche bis hin zu schweren tropischen Krankheiten.
