HerzfrequenzStaffel 1Folge 2vom 26.06.2015
43 Min.Folge vom 26.06.2015Ab 6

Eine Urlauberin tritt auf einen Steinfisch und reagiert allergisch. Dr. Rick will sofort ein Gegengift spritzen. Sam muss feststellen, dass der junge Arzt keine Ahnung von Tropenmedizin hat.

