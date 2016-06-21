Klettern: Reel Rock - Claire CarterJetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 9: Klettern: Reel Rock - Claire Carter
22 Min.Folge vom 21.06.2016Ab 12
Claire Carter ist Kletterin und Autorin. In dieser Episode tritt sie in die Fußstapfen eines ihrer größten Idole.
Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
