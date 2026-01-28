Reif für die Liebe
Folge 1: Das ist Armin
3 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Armin ist ein echter Weltenbummler. Zwischen China, München und Tirol hat das Best-Ager-Model schon viele Wohnorte ausprobiert, doch nun sehnt er sich danach, mit seiner großen Liebe endlich sesshaft zu werden. In der Alpenregion fühlt sich der Wahlösterreicher am stärksten „zuhause“. Als Autor und Model verdient der sanftmütige Charmeur seinen Lebensunterhalt.
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV