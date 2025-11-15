Reise ohne Rückkehr
Folge 1: Reise ohne Rückkehr
24 Min.Folge vom 15.11.2025
Sie ist eine von rund 30 000 Menschen, die in der NS-Zeit in Schloss Hartheim bei Linz ermordet wurde: Maria Kowatsch. Menschen wie sie, die körperlich, geistig und seelisch beeinträchtigt waren, galten für die Nazis als "unwertes Leben" . Sie wurden nach Hartheim deportiert und in der Gaskammer erstickt. Das Schicksal der Urgroßmutter des Regisseurs Klaus Ther war in der Familie lange Zeit ein Tabu. Nun hat er sich auf Spurensuche gemacht. Gestaltung: Klaus Ther Bildquelle: ORF/Dr. Klaus Ther
