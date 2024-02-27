Reiseckers Reisen: Berlin (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Reiseckers Reisen
Folge 1: Reiseckers Reisen: Berlin (1/2)
27 Min.Folge vom 27.02.2024
Der oberösterreichische Dokumentarfilmer Michael Reisecker begibt sich in der neuen Staffel des kultigen Roadmovies wieder auf eine Reise kreuz und quer durch Österreich - und anlässlich der Bundestagswahl in Deutschland für die ersten beiden von insgesamt zehn neuen Folgen auch über die Grenze nach Deutschland in die Bundeshauptstadt Berlin. Mit der Brillenkamera auf der Nase und Tongerät in der Tasche trifft er in der 3,5 Millionen-Metropole wieder ungeplant auf seine Protagonisten. ORF/Geyrhalter Filmproduktion
