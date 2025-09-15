Reiseckers Reisen - Ottakring (Wien)Jetzt kostenlos streamen
Reiseckers Reisen
Folge 12: Reiseckers Reisen - Ottakring (Wien)
In Ottakring, dem 16. Wiener Gemeindebezirk im Westen der Stadt gelegen, geht es für den Mann mit der Brillenkamera auf der Nase und dem Tongerät in der Tasche hoch hinaus. Trotz Höhenangst erklimmt der Filmemacher so manche Sprosse und Hürde um zu Omar zu gelangen, dessen Beruf absolute Schwindelfreiheit erfordert. Danach geht es über die Bezirksgrenze hinaus in einen der speziellsten Vereine, den Wien wohl zu bieten hat - das "Atelier Mystique". Zum Abschluss mischt sich der neugierige Dokumentarfilmer in einem Keller unter eine Menge Bangladeshis, die fröhlich ein Weihnachtsfest der besonderen Art feiern, das "Durga-Fest". Bildquelle: ORF/Geyrhalter Filmproduktion
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick