Reiseckers Reisen

Reiseckers Reisen - Ottakring (Wien)

ORF1Staffel 1Folge 12vom 15.09.2025
Reiseckers Reisen - Ottakring (Wien)

Reiseckers Reisen - Ottakring (Wien)Jetzt kostenlos streamen

Reiseckers Reisen

Folge 12: Reiseckers Reisen - Ottakring (Wien)

27 Min.Folge vom 15.09.2025

In Ottakring, dem 16. Wiener Gemeindebezirk im Westen der Stadt gelegen, geht es für den Mann mit der Brillenkamera auf der Nase und dem Tongerät in der Tasche hoch hinaus. Trotz Höhenangst erklimmt der Filmemacher so manche Sprosse und Hürde um zu Omar zu gelangen, dessen Beruf absolute Schwindelfreiheit erfordert. Danach geht es über die Bezirksgrenze hinaus in einen der speziellsten Vereine, den Wien wohl zu bieten hat - das "Atelier Mystique". Zum Abschluss mischt sich der neugierige Dokumentarfilmer in einem Keller unter eine Menge Bangladeshis, die fröhlich ein Weihnachtsfest der besonderen Art feiern, das "Durga-Fest". Bildquelle: ORF/Geyrhalter Filmproduktion

