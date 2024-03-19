Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reiseckers Reisen

Reiseckers Reisen: Berlin (2/2)

ORF1Staffel 1Folge 2vom 19.03.2024
Reiseckers Reisen: Berlin (2/2)

Reiseckers Reisen: Berlin (2/2)Jetzt kostenlos streamen

Reiseckers Reisen

Folge 2: Reiseckers Reisen: Berlin (2/2)

26 Min.Folge vom 19.03.2024

In dieser Folge von „Reiseckers Reisen“ erkundet der Filmemacher Michael Reisecker anlässlich der Bundestagswahl in Deutschland 2017 die Bundeshauptstadt Berlin auf der Suche nach spannenden Begegnungen. So bekommt Reisecker über den Dächern Berlins Einblick in die Welt der emsigen Berliner Bienen und trifft am Brandenburger Tor auf einen Leierkasten-Spieler. Ein spiritueller Meister entführt ihn schließlich in Dimensionen jenseits unserer Vorstellungskraft und ein gemütlicher Hausboot-Besitzer mutiert zum philosophischen Künstler. Bildquelle: ORF/Geyrhalter Filmproduktion

