Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reiseckers Reisen

Reiseckers Reisen: Laaer Berg (Wien)

ORF1Staffel 1Folge 4vom 30.04.2024
Reiseckers Reisen: Laaer Berg (Wien)

Reiseckers Reisen: Laaer Berg (Wien)Jetzt kostenlos streamen

Reiseckers Reisen

Folge 4: Reiseckers Reisen: Laaer Berg (Wien)

25 Min.Folge vom 30.04.2024

Michael Reisecker erkundet in dieser Folge von "Reiseckers Reisen" den LAAER BERG am Südrand von Wien im Bezirk Favoriten. Dort trifft er auf einen Enten-Liebhaber, eine stressresistente Hotelchefin und eine transsexuelle Französin. Im Böhmischen Prater geht es mit dem Riesenrad und seinem Besitzer hoch hinaus, bevor der umtriebige Filmemacher in Unterlaa auf den Traktor eines Bio-Bauern umsattelt. Bildquelle: ORF/Geyrhalter Filmproduktion

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Reiseckers Reisen
ORF1
Reiseckers Reisen

Reiseckers Reisen

Alle 1 Staffeln und Folgen