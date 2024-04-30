Reiseckers Reisen: Laaer Berg (Wien)Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: Reiseckers Reisen: Laaer Berg (Wien)
25 Min.Folge vom 30.04.2024
Michael Reisecker erkundet in dieser Folge von "Reiseckers Reisen" den LAAER BERG am Südrand von Wien im Bezirk Favoriten. Dort trifft er auf einen Enten-Liebhaber, eine stressresistente Hotelchefin und eine transsexuelle Französin. Im Böhmischen Prater geht es mit dem Riesenrad und seinem Besitzer hoch hinaus, bevor der umtriebige Filmemacher in Unterlaa auf den Traktor eines Bio-Bauern umsattelt. Bildquelle: ORF/Geyrhalter Filmproduktion
