Reisezeit - Kurztrip: Maria Rain

ORF2Staffel 1Folge 6vom 01.06.2025
6 Min.Folge vom 01.06.2025

Südlich von Klagenfurt, eingebettet zwischen Sattnitzmassiv und Drau liegt Maria Rain. Neben den imposanten Kirchtürmen begeistert die Akkordeonwerkstatt mit handgefertigter Volksmusikkunst. Musikalisch begleitet führt der Weg durch unberührte Natur bis zum bäuerlichen Kleinod, dem Heimatmuseum in Saberda. Bildquelle: ORF

