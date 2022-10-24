Rental Renovation - Makeover für Mietobjekte
Folge vom 24.10.2022: Entspannter wohnen!
22 Min.Folge vom 24.10.2022
Obwohl Frances Künstlerin und Paul Taucher ist, braucht das kreative Paar dringend Unterstützung von Designerin Carmeon Hamilton in ihrer Dreizimmerwohnung im Stadtzentrum von Memphis. Die braune Küche und die langweilige Terrasse sollen in flippige, eklektische Räume verwandelt werden, auf die das Paar stolz sein kann. Mit der Erlaubnis des Vermieters und einem Budget von 8.000 Dollar machen sich Carmeon und ihr Team an eine Kücheninsel aus Reststücken, sorgen für Privatsphäre auf der Veranda und streichen die Holzböden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.