Rental Renovation - Makeover für Mietobjekte
Folge vom 31.10.2022: Großer Luxus für kleines Geld
22 Min.Folge vom 31.10.2022
Designerin Carmeon hilft der Make-up-Artistin und alleinerziehenden Mutter Alicia dabei, ihren langweiligen Wintergarten und ihr beigefarbenes Schlafzimmer in stylische und persönliche Räume zu verwandeln, die vom französischen Viertel und dem Glamour Old Hollywoods inspiriert sind. Mit einem kleinen Budget von 8.000 Dollar und einer alten Mietwohnung in Midtown nimmt Carmeon alte Fliesenböden, Familienerbstücke und eine Ziegelwand in Angriff und verleiht den Räumen individuellen Charme mit Wow-Faktor!
Genre:Heimwerken
