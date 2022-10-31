Rental Renovation - Makeover für Mietobjekte
Folge vom 31.10.2022: Design im Doppelpack
22 Min.Folge vom 31.10.2022
Melanie und Henry sind ein lebenslustiges Paar, dessen kleine Zwillinge ihr Schlafzimmer in Beschlag genommen haben. Sie hoffen, mit der Umgestaltung des Kinderzimmers ihre Kleinen dazu zu bringen, in ihren eigenen Betten zu schlafen und damit auch ihrem eigenen Master Bedroom wieder mehr Romantik zu verleihen. Mit einem begrenzten Budget verwandelt Carmeon die Fundstücke aus dem Nachlass in besondere Möbel mit Persönlichkeit. Und schafft einen Platz für die Kinder, der sie endlich aus dem Bett ihrer Eltern herausholt.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
