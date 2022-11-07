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Rental Renovation - Makeover für Mietobjekte

Brüderlich vereint

HGTVFolge vom 07.11.2022
Brüderlich vereint

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Rental Renovation - Makeover für Mietobjekte

Folge vom 07.11.2022: Brüderlich vereint

22 Min.Folge vom 07.11.2022

Designerin und Bloggerin Carmeon hilft den beiden Brüdern Alex und Zach, ihre einfachen, schlafsaalähnlichen Schlafzimmer und ihre Dachterrasse in durchdesignte Räume zu verwandeln, die ihre Persönlichkeit widerspiegeln. Mit einem begrenzten Budget für die Umgestaltung von drei Räumen werden Carmeon und ihr Team mit Möbeln aus dem Baumarkt, einer großen Sperrholzplatte und viel Bambus kreativ.

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