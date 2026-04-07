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Report (ÖGS)

ORF2Staffel 1Folge 10vom 07.04.2026
Report Spezial: Wer zahlt, kommt dran - woran das Gesundheitssystem leidet (ÖGS) vom 07.04.2026

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Report (ÖGS)

Folge 10: Report Spezial: Wer zahlt, kommt dran - woran das Gesundheitssystem leidet (ÖGS) vom 07.04.2026

48 Min.Folge vom 07.04.2026

Das "Report Spezial“ beleuchtet die wachsende Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem: lange Wartezeiten, steigende Bedeutung von Wahlärzten und ungleicher Zugang zur Behandlung. Während Reformen stocken, warnen Experten vor dringendem Handlungsbedarf. Auch fehlende Prävention und strukturelle Probleme werden als zentrale Ursachen aufgezeigt.

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