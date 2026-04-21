Staffel 1Folge 12vom 21.04.2026
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Report (ÖGS)
Folge 12: Report (ÖGS) vom 21.04.2026
47 Min.Folge vom 21.04.2026
Pensionsdebatte zwischen Budget und Wählerdruck | Wirtschaftskammer: Warten auf Reformen | Schultz (WKO): 100 Millionen für Unternehmen | Atomenergie: Kursdebatte in Österreich | Online-Scam bringt Anleger doppelt um ihr Geld
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