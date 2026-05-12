Staffel 1Folge 16vom 12.05.2026
Report (ÖGS) vom 12.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Report (ÖGS)
Folge 16: Report (ÖGS) vom 12.05.2026
44 Min.Folge vom 12.05.2026
Wildwuchs der Politiker-Gehälter | Alt gegen jung: Ist der Generationenvertrag am Ende? | Streitgespräch über die Zukunft der Pensionen | Rekord-Trockenheit beginnt ungewöhnlich früh
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Report (ÖGS)
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2