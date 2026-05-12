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Report (ÖGS)

ORF2Staffel 1Folge 16vom 12.05.2026
Report (ÖGS) vom 12.05.2026

Report (ÖGS) vom 12.05.2026Jetzt kostenlos streamen

Report (ÖGS)

Folge 16: Report (ÖGS) vom 12.05.2026

44 Min.Folge vom 12.05.2026

Wildwuchs der Politiker-Gehälter | Alt gegen jung: Ist der Generationenvertrag am Ende? | Streitgespräch über die Zukunft der Pensionen | Rekord-Trockenheit beginnt ungewöhnlich früh

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