Staffel 1Folge 19vom 23.06.2026
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Report (ÖGS)
Folge 19: Report (ÖGS) vom 23.06.2026
49 Min.Folge vom 23.06.2026
Graz und sein politischer Sonderweg | Sommerferien: Diskussion zu Dauer und Betreuung | Wiederkehr: "Nein zu kürzeren Ferien" | Inklusion: Österreich mit weiterem Aufholbedarf | WM treibt Sportwetten-Debatte an
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