Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Restaurant Impossible

Die Karaoke-Pizzeria

TLCFolge vom 30.04.2024
Die Karaoke-Pizzeria

Die Karaoke-PizzeriaJetzt kostenlos streamen

Restaurant Impossible

Folge vom 30.04.2024: Die Karaoke-Pizzeria

42 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 6

George und sein Ehemann Terry sind die Inhaber des „A Pizza Melody“ in Las Vegas, das Terry von seinen Ersparnissen gekauft hatte. Für George wurde damit ein Traum wahr, doch für seine Mitarbeiter hat der perfektionistische Chef definitiv kein Händchen: Er kontrolliert die Leute ständig bei der Arbeit und rastet aus, wenn etwas nicht nach seinen Vorstellungen läuft. Obwohl George hart arbeitet, haben die beiden mit der Pizzeria schon 900.000 Dollar verloren, Tendenz steigend, und sämtliche Rentenrücklagen aufgebraucht. Wird Robert Irvine dem cholerischen Chef helfen können, seine Wutanfälle zu zügeln?

Alle verfügbaren Folgen