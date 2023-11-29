Restaurant Impossible
Folge vom 29.11.2023: Ein Brite in Texas
44 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 6
Robert Irvine reist nach Fort Worth, Texas, um ein britisches Pub unter die Lupe zu nehmen, das tief in den roten Zahlen steckt. Lee führt das Lokal zusammen mit Ehefrau Jodie und arbeitet gleichzeitig als Küchenchef, doch der Laden wirft nichts ab. Früher war Lee Profifußballer und kannte keine Niederlagen – jetzt fühlt er sich als Versager: Der Familie wurden schon zig Mal Strom und Wasser abgestellt, weil jeder Cent ins Geschäft fließt. Starkoch Robert will zuerst das Essen testen. Doch in der Küche herrscht Chaos, die Wartezeit ist endlos und das, was schließlich auf den Tisch kommt, ungenießbar.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
