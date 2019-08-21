Eine Reise in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Restaurant Impossible
Folge vom 21.08.2019: Eine Reise in die Vergangenheit
41 Min.
Virginia Beach im Bundesstaat Virginia ist diesmal der Einsatzort von Robert Irvine. Hier führt Raquel Rivera zusammen mit ihrem Sohn Ruben ein puerto-ricanisches Restaurant, wo nach Rezepten von Raquels Mutter sehr authentisch gekocht wird. Doch die beiden sind sich nie einig, sehr störrisch und streiten ständig. Diese Aggression zerstört das Geschäft und die Familie. Wenn sich nicht bald etwas ändert, geht der Laden pleite, denn Raquel zahlt schon seit einiger Zeit drauf und hat ihre Reserven fast aufgebraucht. Starkoch Robert macht sich auf den Weg ins „De Rican Chef“ und muss hier weit mehr retten als ein schlecht geführtes Lokal.
