Restaurant Impossible
Folge vom 28.08.2019: Steuern und andere Dramen
Folge vom 28.08.2019
Robert Irvine reist nach Augusta, Georgia, wo Megan und Michael Vandenbulcke das „BFE Bar and Grill“ führen. Sie haben das Restaurant vor sieben Jahren eröffnet, und anfangs lief der Laden erfolgreich. Doch inzwischen hat Megan einen Zweitjob angenommen, um ihre Kinder zu versorgen, auf dem Lokal lasten 200.000 Dollar Schulden und die Familienmutter ist völlig verzweifelt. Als Robert dem BFE einen Besuch abstattet, fällt ihm gleich auf, dass viel zu viele Gerichte auf der Karte stehen und Michael ganz alleine in der Küche ist, weil er alle Köche entlassen musste. Außerdem hat man ihm die Schanklizenz entzogen, was dem Lokal große finanzielle Einbußen bringt.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe: 12
12
