Restaurant Impossible
Folge vom 11.09.2019: Eine dicke Lippe
41 Min.Folge vom 11.09.2019
Sarah und Justin haben ihr „SiP Bistro“ in Holly Springs, North Carolina, erst vor drei Jahren eröffnet, aber das Business hat schon Schaden genommen. Sarah ist für den Job eigentlich wie geschaffen, hat früher in einem Hotel und im Bereich Restaurant Management gearbeitet, doch ihr Gatte, der von Gastronomie kaum Ahnung hat, lässt sie keine eigenständigen Entscheidungen treffen. Außerdem ist Kontrollfreak Justin bei den Angestellten sehr unbeliebt, weil er sie regelmäßig niedermacht. Robert Irvine hat hier alle Hände voll zu tun und muss neben einer vollständigen Gastraumrenovierung und Küchenumbau auch die angeschlagene Beziehung des Besitzerpaares kitten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.