Restaurant Impossible
Folge vom 02.10.2019: Aller guten Dinge sind drei
Folge vom 02.10.2019
Robert Irvine erhält einen Hilferuf von Yianni, dem Sohn des Besitzers von „Broad Street Bistro“ in North Versailles, Pennsylvania. Sein Vater Tasso besitzt das Restaurant erst seit 1,5 Jahren, hat aber bereits hart zu kämpfen, um den Laden am Laufen zu halten. Und das ist kein Wunder, denn das Lokal ist ziemlich schmutzig, das Essen unterdurchschnittlich und das Personal hilflos. Auch Mama Kathy ist gar nicht glücklich, dass ihr Mann so viel Zeit im „Broad Street“ verbringt. Und Yianni, ein ausgebildeter Koch, versucht seinem Vater zu helfen, doch der hört nicht auf ihn. Wird es Starkoch Robert trotzdem gelingen, das Lokal vor der Pleite zu retten?
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
