Restaurant Impossible
Folge vom 23.10.2019: Ein Kupferstier im Dunkeln
Folge vom 23.10.2019
Robert Irvine reist diesmal in die Bergarbeiter-Stadt Safford, Arizona, um den Besitzern des „Copper Steer Steakhouse“ zu helfen. Deputy US Marshal Parrish und seine Partnerin Maureen, eine gelernte Anwaltsgehilfin, haben immer davon geträumt, ein Restaurant zu führen, doch schon kurz nach der Eröffnung, begann der Alptraum: Die beiden verlieren mit ihrem Steakhouse jeden Monat eine Menge Geld und wissen nicht, wie sie die Krise bewältigen können. Das Lokal hat die ganze Familie in Mitleidenschaft gezogen und auch privat für Chaos gesorgt. Starkoch Robert hat hier alle Hände voll zu tun.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
12
