Restaurant Impossible
Folge vom 30.10.2019: Eine explosive Mission
41 Min.Folge vom 30.10.2019Ab 12
Robert Irvine reist nach Costa Mesa in Kalifornien, um nach einem Restaurant zu sehen, das tief in den roten Zahlen steckt: „Filomena's Italian Kitchen and Market“ ist Lindas ganzer Stolz. Doch obwohl die Besitzerin rund um die Uhr arbeitet, eine saubere Küche, einen organisierten Speiseraum und vermeintlich gutes Essen auf der Karte hat, konnte sie sich noch keinen Cent Gehalt bezahlen, seit sie ihr Lokal eröffnet hat. Auf den ersten Blick sind die grundlegenden Probleme des „Filomena's“ nicht ersichtlich. Deshalb muss Starkoch Robert genau recherchieren, um das Haar in der Suppe zu finden.
