Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Restaurant Impossible

Modernisierung wider Willen

TLCFolge vom 03.04.2024
Modernisierung wider Willen

Modernisierung wider WillenJetzt kostenlos streamen

Restaurant Impossible

Folge vom 03.04.2024: Modernisierung wider Willen

42 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 6

„Perella’s Ristorante“ in Warren, Rhode Island, gibt es seit über 25 Jahren, doch die Zeiten ändern sich, und Inhaber Lou hinkt hinterher. Er ist stolz auf die Rezepte, die noch von seinen Großeltern stammen, und hält auch sonst an allem Alten fest, obwohl ihm die Schulden über den Kopf wachsen. Starkoch Robert will sich ein Bild vom Restaurantbetrieb machen und ist vom Serviceablauf entsetzt, bei dem endlose Wartezeiten entstehen. Die servierten Portionen sind viel zu groß, dafür geschmacklos und ungewürzt, so dass volle Teller zurückgehen. Kein Wunder, dass das italienische Lokal rote Zahlen schreibt.

Alle verfügbaren Folgen