Restaurant Impossible

TLCFolge vom 04.04.2024
Folge vom 04.04.2024: Bier und Brezeln

42 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 6

Shelli und ihr Mann betreiben seit zwei Jahren ein historisches Restaurant in einer alten Wassermühle. Das Haus ist voller schöner Schnitzarbeiten und spiegelt seine lebendige Geschichte wider. 500.000 Dollar haben die beiden für die "Garret's Mill & Brewing Company" ausgegeben, dafür ihre Altersvorsorge aufgelöst und Brians Spedition verkauft. Doch der Laden wächst ihnen über den Kopf und macht an die 2000 Dollar Verlust pro Monat. Wenn ihnen Experte Robert nicht hilft, müssen sie bald schließen. Der Starkoch hat Mitleid mit dem verzweifelten Paar, muss aber Klartext reden, denn Service und Küche sind chaotisch.

