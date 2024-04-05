Restaurant Impossible
Folge vom 05.04.2024: Drake’s Place
41 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 6
Robert Irvine reist nach Ferguson, Missouri, wo ein Familienrestaurant in Schieflage geraten ist. „Drake's Place“, das Bridgett und Gatte Sonny vor sechs Jahren eröffnet haben, ist bei den Gästen beliebt, schreibt aber rote Zahlen. Dabei wollten die beiden ihr Lokal an den Nachwuchs weitergeben. Sohn Bub arbeitet hier als Souschef, ist aber nicht sonderlich engagiert, weil sein Vater nie auf ihn hört. Und auch sonst liegt im Drake's einiges im Argen: Robert sticht erst das alte Interior ins Auge, dann der unkoordinierte Service und das Küchenchaos. Außerdem schmeckt Sonnys Hackbraten nach Hundefutter.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.