Edle Absichten und keine AhnungJetzt kostenlos streamen
Restaurant Impossible
Folge vom 25.04.2024: Edle Absichten und keine Ahnung
42 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 6
Starkoch Robert ist in Buffalo auf dem Weg zum „Park Vue Soul Food“, um den Inhaberinnen unter die Arme zu greifen. Mutter Schenita und Tochter Harrita haben große Träume, aber keine Ahnung von Gastronomie. In ihrem Lokal wollen sie unter anderem preiswertes Essen für obdachlose Kriegsveteranen und Senioren kochen. Es soll Leben ins Viertel bringen und die Gemeinschaft stärken. Doch die beiden sind mit Hypothek und Rechnungen im Rückstand und müssen das Park Vue bald schließen, wenn sich nichts ändert. Robert findet ein heruntergekommenes Lokal mit unprofessionellem Service vor. Kein Wunder, dass hier nichts läuft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.