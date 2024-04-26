Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Restaurant Impossible

Frust im Frühstückscafé

TLCFolge vom 26.04.2024
Frust im Frühstückscafé

Frust im FrühstückscaféJetzt kostenlos streamen

Restaurant Impossible

Folge vom 26.04.2024: Frust im Frühstückscafé

42 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 6

Julissa und Ehemann Jesse erfüllten sich ihren Traum und übernahmen das „Polaris Street Cafe" am Strip in Las Vegas. Doch sechs Monate später verstarb Jesse völlig unerwartet, und Julissa stand ganz allein da. Inzwischen hat die Witwe 200.000 Dollar Schulden und Angst vor jeder Veränderung. Als Starkoch Robert eintrifft, weiß er nicht, ob er eine alte Tankstelle oder ein Restaurant vor sich hat. Alles ist schmutzig, unordentlich und völlig konzeptlos, in der chaotischen Küche wird vor allem Tiefkühlkost aufgetaut. Wenn sich Julissa nicht sofort am Riemen reißt, wird sie das Polaris verlieren.

Alle verfügbaren Folgen