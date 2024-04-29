Restaurant Impossible
Folge vom 29.04.2024: Koschere Küche für alle
42 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 6
Starkoch Robert Irvine steht vor einer der schwierigsten Herausforderungen seiner Karriere, als er den amerikanischen Erfolgstraum einer russischen Einwanderin retten will. Alexandra ist mit einer halben Million Dollar verschuldet und kämpft darum, ihr koscheres Restaurant "Burnt Offerings" in Las Vegas über Wasser zu halten. Seit dem Tag der Eröffnung hat sie hier rote Zahlen geschrieben, denn die strengen Vorschriften sind möglicherweise zu restriktiv, um es überhaupt rentabel zu machen. Robert muss diesmal besonders tief in die Trickkiste greifen, um die Einnahmen zu steigern und die Kosten zu senken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.