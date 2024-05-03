Restaurant Impossible
Folge vom 03.05.2024: Bittere Tränen in Louisiana
42 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 6
Geschäftsmann Nick hat auf Wunsch seiner Frau Mandy das „Boutte’s Bayou“ gekauft, das ihr als ältestes Restaurant in Lafitte, Louisiana, sehr am Herzen lag. Nick hoffte auf ein problemloses Business, doch seine Mitarbeiter respektieren ihn nicht, weil er keine Ahnung von Gastronomie hat. Er muss 350.000 Dollar für das Gebäude abzahlen, dabei dienen Nicks andere Firmen als Sicherheit. Wenn das Lokal scheitert, verliert er alles. Restaurantretter Robert Irvine reist auf Mandys Wunsch an, da Nick zu stolz ist, um ihn um Hilfe zu bitten. Nun muss er Nick helfen, eine echte Führungspersönlichkeit zu werden.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
