Restaurant Impossible
Folge vom 17.04.2024: Großer Bahnhof im Gastropub
42 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 6
Das „T. Phillips Alehouse“ in Kalifornien steckt tief in den roten Zahlen. Inhaberin Jennifer Kerzie bietet amerikanische Küche und schenkt 68 verschiedene Biere aus. Doch sie hat 130.000 Dollar Schulden und fühlt sich als Versagerin - beruflich wie auch als alleinerziehende Mutter. Um ihr Haus zu retten, musste sie Privatinsolvenz anmelden. Doch Jen hat alle Rücklagen in das Lokal gesteckt - und so das sichere Heim ihrer Kinder aufs Spiel gesetzt. Als Starkoch Robert eintrifft, findet er eher eine heruntergekommene Kneipe zum Absacken als ein Restaurant vor. Kein Wunder, dass der Laden nicht brummt.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
