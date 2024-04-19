Restaurant Impossible
Folge vom 19.04.2024: Luis' Vermächtnis
42 Min.Folge vom 19.04.2024Ab 6
Carmen ist Inhaberin des „Don Luis“ in Montana, das sie seit dem Tod ihres Mannes allein führt. Die beiden waren ein perfektes Team und das Geschäft florierte, doch nach Luis‘ Herzinfarkt änderte sich alles. Da der Mexikaner das Restaurant so liebte, ließ Carmen alles, wie es war, auch die Speisekarte. Doch das Geschäft läuft nicht mehr. Die Witwe hat 430.000 Dollar Schulden und große Angst, den Laden bald schließen zu müssen. Als Starkoch Robert das mexikanische Lokal betritt, findet er sich in einem Mausoleum wieder. Und bald ist klar: Anstatt das Erbe ihres Mannes zu retten, ruiniert Carmen alles.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.