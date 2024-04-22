Neustart für das Vater-Tochter-TeamJetzt kostenlos streamen
Restaurant Impossible
Folge vom 22.04.2024: Neustart für das Vater-Tochter-Team
42 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 6
Das „Emporium“ im ländlichen Wyoming ist ein familiengeführtes Diner und serviert vor allem Steaks und Burger. Inhaber Dennis hat den Laden seit sechs Jahren und fast 300.000 Dollar Schulden, denn das Geschäft läuft nicht. Der 65-Jährige kann sich kein Gehalt zahlen, aber auch nicht in Rente gehen und blickt düster in die Zukunft. Auch Tochter Dillon ist frustriert, weil ihr Vater nie auf ihre Verbesserungsvorschläge eingeht. Restaurantretter Robert Irvine reist an, um zu sehen, wo genau es hakt, und stößt auf altes, abgenutztes Mobiliar und hässliche Deko im Gastraum. Das Essen ist leider noch viel schlechter.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
