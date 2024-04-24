Restaurant Impossible
Folge vom 24.04.2024: Das Familienvermächtnis
42 Min.Folge vom 24.04.2024Ab 6
Zusammen mit Ehefrau Nancy hat Bill das „Cosentino’s“ vor fünf Jahren von seiner Mutter gekauft. Er wollte das italienische Restaurant als Vermächtnis seiner Eltern weiterführen und später an den Sohn weitergeben. Doch dann stellte sich heraus, dass der Laden mit 400.000 Dollar verschuldet war. Außerdem läuft der Betrieb schlecht und macht jeden Monat an die 10.000 Verlust, was der Beziehung der Inhaber schadet. Starkoch Robert soll nun helfen und findet ein rundum hässliches Lokal vor, das Gäste nur abschrecken kann. Dazu kommt ein hektischer Service, den Nancy allein stemmen muss, und lieblos zubereitetes Essen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.