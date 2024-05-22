Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Restaurant Impossible

Wiener in Pennsylvania

TLCFolge vom 22.05.2024
Wiener in Pennsylvania

Wiener in PennsylvaniaJetzt kostenlos streamen

Restaurant Impossible

Folge vom 22.05.2024: Wiener in Pennsylvania

44 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 6

Das „Ship Inn“, ein gehobenes Restaurant in Exton, Pennsylvania, ist völlig vom Kurs abgekommen. In drei Speisezimmern, Bar, Bistro und Cocktail-Lounge können hier rund 180 Gäste bedient werden, doch die Kundschaft bleibt aus, und die Ersparnisse von Inhaber Michael sind aufgebraucht. Sein Motto: „Das Beste ist nicht gut genug“. Dabei scheitert der Betrieb am anmaßenden Managementstil des kontrollsüchtigen Bosses und versinkt unter 900.000 Dollar Schulden. Robert Irvine hat nur 48 Stunden Zeit, um Michael zu überzeugen, Veränderungen anzunehmen und seinen Angestellten Verantwortung zu übertragen.

Alle verfügbaren Folgen